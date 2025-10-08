Debate sobre biomas marca programação da Bancada Feminina na COP 30

O Festival Curicaca recebeu a Bancada Feminina na COP 30, com mediação da jornalista Denise Rothenburg - (crédito: Myke Sena)

A programação do Festival de Inovação Política – Bancada Feminina na COP 30 começou ontem (7/10) e segue nesta quarta-feira (8/10), dentro do Festival Curicaca, realizado no Estádio Mané Garrincha. O evento reúne lideranças políticas, sociais e ambientais para discutir inovação, sustentabilidade e participação feminina na política brasileira, em um momento em que o país se prepara para sediar a COP 30, em novembro deste ano.

Entre os destaques do dia, está o painel Eixo 1: Biomas e Territórios que ocorreu com a mediação da jornalista Denise Rothenburg, do Correio Braziliense. Reconhecida por sua trajetória na cobertura política, Denise conduziu a conversa que reúne parlamentares de diferentes biomas do país, promovendo uma troca plural sobre desafios regionais e políticas sustentáveis.

“Esse é um tema que precisa da participação feminina, porque em muitos lares são as mulheres que fazem a separação do lixo”, afirmou Denise, ressaltando que o olhar das mulheres contribui para ampliar a percepção sobre preservação e desenvolvimento sustentável.

O painel contou com parlamentares de diferentes biomas — Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Pantanal e Caatinga — que defenderam a criação de leis específicas para cada ecossistema. Segundo elas, o debate ambiental costuma concentrar financiamentos e atenção na Amazônia e na Mata Atlântica, enquanto outros biomas acabam esquecidos.

“É muito importante a participação feminina nessas questões, ter um olhar diferente”, reforçou Denise. “Nós temos dois símbolos fortes nessa área ambiental, Marina Silva, ministra, e Izabella Teixeira, consultora da ONU e do IBRAM, mas a participação não deve se restringir a essas duas pessoas. É preciso que mais mulheres se engajem.”

Participaram da mesa a deputada federal Gisela Simona (União Brasil), a deputada estadual Marina Helou (REDE-SP, Mata Atlântica), a vereadora Aava Santiago (PSDB-GO, Cerrado), a deputada Daiana Santos (PCdoB-RS, Pampas), a senadora Jussara Lima (PSD-PI, Caatinga) e a deputada Aline Gurgel (REP-AP, Amazônia).

A Bancada Feminina na COP 30 reúne mais de 50 mulheres convidadas pela iniciativa Quero Você Eleita, que atuam como embaixadoras do projeto. O objetivo é ampliar o diálogo com brasileiras de todas as regiões, incentivando a participação feminina nas discussões sobre crescimento sustentável e transição energética.

O seminário integra o processo de elaboração de uma carta que será apresentada durante a COP 30, prevista para 10 de novembro deste ano, em Belém. O documento reunirá as principais sugestões e propostas discutidas nos painéis da Bancada Feminina, reforçando o protagonismo das mulheres nas pautas de sustentabilidade e inovação política.


















