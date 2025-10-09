Mais de 1,5 mil presos são beneficiados com a sétima saída temporária 2025

Saidinha: mais de 1,5 mil presos beneficiados com sétima saída temporária do ano - (crédito: Ed Alves/CB)

A rodoviária do Plano Piloto mais uma vez foi o ponto de desembarque dos presos beneficiados pela sétima saída temporária do ano, nesta quinta-feira (9/10). A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) informou que 1.582 reeducandos, entre eles 58 mulheres, foram liberados. O benefício será concedido entre os dias 9 e 13 de outubro.

De acordo com a Seape, a medida contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e que possuem autorização para trabalho externo ou saídas temporárias. O retorno ao sistema prisional deve ocorrer no dia e horário estabelecidos, caso contrário, o detento pode ser considerado foragido e perder o direito ao regime semiaberto.

A portaria nº 01/2025 da VEP-DF definiu um total de nove saídas temporárias ao longo de 2025, destinadas a reeducandos que atendem aos critérios legais e mantêm bom comportamento.

A população pode contribuir com a fiscalização dos beneficiados. Qualquer pessoa pode, de forma anônima, denunciar custodiados foragidos ou que estejam descumprindo as normas da portaria. As informações podem ser repassadas à Polícia Penal do DF, pelo telefone ou WhatsApp (61) 9 9666-6000.