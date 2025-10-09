ROTAM apreende R$ 1 milhão em drogas durante operação no Riacho Fundo

Uma grande apreensão de drogas, realizada no Riacho Fundo, resultou em um prejuízo estimado de R$ 1 milhão ao tráfico. Policias militares encontraram três caixas com 490 placas de uma substância conhecida como DRY, semelhante ao haxixe, além de um tablete de skunk. Além disso, foram apreendidas duas balanças de precisão e diversos itens usados para o preparo e a comercialização das drogas.

O flagrante ocorreu após uma operação do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM), da Polícia Militar (PMDF). A corporação patrulhava a região nesta quarta-feira (8/10), quando receberam informações de que um apartamento estaria sendo utilizado como depósito de entorpecentes. Moradores da área relataram um forte odor vindo do apartamento e a movimentação constante de pessoas suspeitas no local.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), que ficará responsável pela investigação e pelas medidas legais cabíveis. A PMDF destacou que a operação faz parte das ações de combate ao tráfico de drogas em áreas residenciais do Distrito Federal.