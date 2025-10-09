Empresário é indiciado por morte de aves silvestres em Vicente Pires

Os animais foram encontrados sem vida após a aplicação de uma substância colante nos muros do local - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou o proprietário de uma empresa de dedetização pela morte e maus-tratos de aves silvestres, em Vicente Pires. Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), o homem responderá por 30 crimes ambientais, entre eles, 12 por maus-tratos e 18 por maus-tratos com resultado morte, previstos na Lei n.º 9.605/98.

A ação policial teve início após denúncias de que aves estavam morrendo na região. Durante a investigação, a DRCA constatou que o responsável havia aplicado um produto químico destinado a afastar pombos, mas que acabou atingindo outras espécies silvestres. Agentes estiveram no local para coletar informações e tomar as medidas legais cabíveis.

O caso, segundo a polícia, representa uma grave violação da legislação ambiental, que protege a fauna brasileira contra maus-tratos e envenenamento. A DRCA reforçou que o uso de substâncias tóxicas sem controle e em desacordo com normas ambientais configura crime e pode causar sérios impactos à biodiversidade urbana.

A cópia do procedimento foi encaminhada ao Instituto Brasília Ambiental (Ibram), que deverá analisar a aplicação de multas e adotar outras medidas administrativas pertinentes.