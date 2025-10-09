InícioCidades DF
CRIME AMBIENTAL

Empresário é indiciado por morte de aves silvestres em Vicente Pires

Polícia Civil aponta uso de produto químico tóxico por empresa de dedetização em crime ambiental

Os animais foram encontrados sem vida após a aplicação de uma substância colante nos muros do local - (crédito: Material cedido ao Correio)
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou o proprietário de uma empresa de dedetização pela morte e maus-tratos de aves silvestres, em Vicente Pires. Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), o homem responderá por 30 crimes ambientais, entre eles, 12 por maus-tratos e 18 por maus-tratos com resultado morte, previstos na Lei n.º 9.605/98.

A ação policial teve início após denúncias de que aves estavam morrendo na região. Durante a investigação, a DRCA constatou que o responsável havia aplicado um produto químico destinado a afastar pombos, mas que acabou atingindo outras espécies silvestres. Agentes estiveram no local para coletar informações e tomar as medidas legais cabíveis.

O caso, segundo a polícia, representa uma grave violação da legislação ambiental, que protege a fauna brasileira contra maus-tratos e envenenamento. A DRCA reforçou que o uso de substâncias tóxicas sem controle e em desacordo com normas ambientais configura crime e pode causar sérios impactos à biodiversidade urbana.

A cópia do procedimento foi encaminhada ao Instituto Brasília Ambiental (Ibram), que deverá analisar a aplicação de multas e adotar outras medidas administrativas pertinentes.

Por Davi Cruz*
postado em 09/10/2025 08:47
