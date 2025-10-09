Max Maciel se emociona ao lembrar de violência polícial em audiência pública

A audiência pública realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) na tarde desta quinta-feira (10/10) se transformou em um momento emotivo para o deputado distrital Max Maciel (PSol).

O parlamentar foi às lágrimas ao lembrar um episódio de violência policial sofrido quando ainda era estudante. “Eu fui espancado, ameaçado e intimidado. Tudo isso só porque eu questionei o policial sobre o motivo dele ter me xingado, pois ele me abordou me chamando de vagabundo”, relembrou. “Eu poderia ir para a vingança, mas preferi ir para o diálogo. Por isso, transformei isso em luta”, completou.

O deputado elogiou o canal exclusivo so MPDFT para receber denúncias de violência policial. "Esse canal será uma segurança para milhares de jovens, que poderão fazer a denúncia anônima”, disse. Segundo ele, alguns jovens vítimas de violência policial sentem dificuldade em fazer denúncias diretamente à Corregedoria da Polícia Militar.

O canal exclusivo do MPDFT para denúncias de violência policial será lançado oficialmente no próximo dia 29 de outubro.