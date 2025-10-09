GDF concede transporte gratuito sexta (10/10) e sábado (11/10)

Venda ilegal de passagem de ônibus causa prejuízo de mais de R$ 160 milhões aos cofres públicos - (crédito: Foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press, Edição: Guilherme Felix CB/DA Press)

O passe livre para o transporte público no Distrito Federal será estendido nesta semana. O Governo do Distrito Federal (GDF) liberou a gratuidade a partir de sexta (10/10) às 18h. O motivo da liberação é a Festa de Nossa Senhora Aparecida, que ocupará a Esplanada dos Ministérios no fim de semana.

A gratuidade começará na sexta-feira (10/10) às 18h. “Na sexta, o passe é livre até meia noite. No sábado, a partir das 14h até meia noite e já emenda com o domingo que já é o dia livre normalmente”, informou o secretário de Mobilidade do Distrito Federal, Zeno Gonçalves.

A determinação será oficializada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), que será publicado por volta de 16h nesta quinta-feira (9/10).