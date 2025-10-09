Morre o jornalista Jairo Viana, aos 80 anos

Com longa trajetória na imprensa brasiliense, Viana teve passagem pelo 'Jornal de Brasília', além de contribuir em assessorias de imprensa e na Agência Brasília - (crédito: Material cedido ao Correio)

O jornalista Jairo Rodrigues Viana morreu nessa quarta-feira (8/10), aos 80 anos. A causa da morte não foi divulgada. O velório será realizado nesta sexta-feira (10/10), às 13h30, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O sepultamento está marcado para as 16h.

Com longa trajetória na imprensa brasiliense, Viana teve passagem pelo Jornal de Brasília, além de contribuir em assessorias de imprensa e na Agência Brasília.

Entre os anos de 1989 e 1992, integrou a diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, durante a gestão de Bartolomeu Rodrigues. Em nota, o sindicato lamentou a perda e destacou o legado do profissional: “Sua vida foi marcada pela dedicação ao jornalismo, pela seriedade profissional e pelo compromisso com a verdade da informação.”

Jairo Viana era pai de Francisco Eduardo Gomes Viana, servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e associado da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (ASSEJUS). A entidade também manifestou pesar: “Que a memória do senhor Jairo seja sempre honrada, e que seus entes queridos encontrem conforto, paz e serenidade para atravessar esta irreparável perda”.