InícioCidades DF
OBITUÁRIO

Morre o jornalista Jairo Viana, aos 80 anos

Velório será realizado nesta sexta-feira (10/10), às 13h30, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Sepultamento está marcado para as 16h

Com longa trajetória na imprensa brasiliense, Viana teve passagem pelo 'Jornal de Brasília', além de contribuir em assessorias de imprensa e na Agência Brasília - (crédito: Material cedido ao Correio)
Com longa trajetória na imprensa brasiliense, Viana teve passagem pelo 'Jornal de Brasília', além de contribuir em assessorias de imprensa e na Agência Brasília - (crédito: Material cedido ao Correio)

O jornalista Jairo Rodrigues Viana morreu nessa quarta-feira (8/10), aos 80 anos. A causa da morte não foi divulgada. O velório será realizado nesta sexta-feira (10/10), às 13h30, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O sepultamento está marcado para as 16h.

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com longa trajetória na imprensa brasiliense, Viana teve passagem pelo Jornal de Brasília, além de contribuir em assessorias de imprensa e na Agência Brasília.

Entre os anos de 1989 e 1992, integrou a diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, durante a gestão de Bartolomeu Rodrigues. Em nota, o sindicato lamentou a perda e destacou o legado do profissional: “Sua vida foi marcada pela dedicação ao jornalismo, pela seriedade profissional e pelo compromisso com a verdade da informação.”

Jairo Viana era pai de Francisco Eduardo Gomes Viana, servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e associado da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (ASSEJUS). A entidade também manifestou pesar: “Que a memória do senhor Jairo seja sempre honrada, e que seus entes queridos encontrem conforto, paz e serenidade para atravessar esta irreparável perda”.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 09/10/2025 15:44
SIGA
x