Pai de aluno agride e ameaça estudante em escola na Asa Sul

Um simples caso de um celular extraviado serviu de estopim para uma sequência de atos de violência em uma escola pública na Asa Sul. O pai de um aluno acabou preso em flagrante, acusado de agredir fisicamente um adolescente de 16 anos com uma cabeçada, e de ameaçar de morte pelo menos três estudantes, prometendo "pegar" as famílias dos jovens. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Os eventos ocorreram na tarde desta quarta-feira (08/10) e transcorreram sob os olhos de dezenas de alunos.

Tudo começou na segunda-feira (07/10), quando o filho do homem, também estudante da mesma escola, teria esquecido ou sido vítima de furto de seu aparelho celular dentro do colégio. De acordo com o relato do próprio acusado à polícia, ele tomou conhecimento de que um adolescente estaria de posse do aparelho.

Insatisfeito com a resolução do caso pela secretaria da escola, o pai decidiu retornar ao local para "tirar satisfações". Foi nesse momento que a situação escalou para a violência. De acordo com as versões colhidas pela Polícia Civil, o adulto não encontrou o suposto autor do furto. Frustrado, dirigiu-se então a outro adolescente, de 16 anos.

Segundo os relatos unânimes, sem qualquer mediação de palavras, ele desferiu uma cabeçada no rosto do rapaz, atingindo-lhe o nariz e causando sangramento imediato. A violência física, no entanto, foi apenas o começo. Testemunhas e outras vítimas relataram uma série de ameaças aterrorizantes. A mãe do menino agredido contou que, segundo os alunos que filmaram a cena, o homem teria ameaçado: "vou pegar você, sua mãe e seu pai".

As ameaças se estenderam a outros dois adolescentes. Segundo relato da mãe de outro jovem, o filho dela também foi abordado pelo homem, que teria dito ao jovem que "iria pegar toda família e que iria voltar na escola". Outro estudante, representado por seu primo e responsável, ouviu do autor a intimidação: "Se vocês tiverem algum envolvimento com o roubo do celular do meu filho, eu vou pegar alguém da sua família, vou ficar vigiando todos na saída e entrada da escola".

Versão do acusado

Na delegacia, após ser advertido de seu direito de permanecer em silêncio, o homem, que foi assistido por uma advogada, negou veementemente ter proferido ameaças ou agredido o menor. Em sua defesa, ele apresentou uma versão diametralmente oposta.

Afirmou que, ao sair da escola, foi o adolescente (agredido) quem o abordou, informando que "sua mãe fazia parte de facção". O adulto disse ter se sentido ameaçado com essa declaração e, "alterado", teria apenas "encostado” o rosto no rosto do adolescente. Ele expressou confiança de que as imagens filmadas pelos estudantes comprovariam sua inocência.

Consequências Legais

O Delegado de Plantão considerou presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Baseando-se nos depoimentos das vítimas, testemunhas policiais e nas imagens anexadas, o delegado registrou a ocorrência como ameaça (artigo 147 do Código Penal, por três vezes, uma para cada vítima) e por vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais).

Apesar da gravidade, como o autuado não possuía mandado de prisão pendente e se comprometeu a comparecer em Juízo, ele foi liberado após os procedimentos de praxe, nos termos da Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais). O adolescente, mesmo sem lesão aparente no momento do registro, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame de corpo de delito, a fim de documentar quaisquer consequências da agressão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Violência policial

Outro ponto que chamou atenção no caso foram os relatos acerca da atuação da Polícia Militar (PMDF). A mãe do adolescente agredido descreveu que, ao chegar ao local da confusão, deparou-se não apenas com a tensão gerada pelo suposto agressor, mas também com uma atuação policial que classifica como "truculenta"."Havia muita tensão e truculência por parte dos policiais, que agrediram menores, além das ofensas verbais, arma em punho e ameaçando fazer uso de spray de pimenta", afirmou.

Em sua versão, a postura das autoridades no local teria sido a de "proteger três adultos, truculentos, violentos e pisar na cabeça dos menores". Ela revelou que, no ápice da confusão, em frente a dois policiais, o suspeito teria confessado espontaneamente a cabeçada em seu filho e pedido desculpas. "Porém, na delegacia, mudou a versão dos fatos, como é comum dos agressores, pois não sabiam que estavam sendo filmados", completou a mãe. Até o momento, a PMDF não se manifestou sobre o ocorrido.