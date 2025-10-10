Sexta-feira 10/10 para quem quer ser mecânico de perfuratrizes

A posição com o maior número de oportunidades é a de repositor de mercadorias - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal encerram esta sexta-feira (10/10) com 439 oportunidades de emprego disponíveis para candidatos de diversos níveis de escolaridade e com ou sem experiência no mercado.

Leia também: Pejotização pode mudar as relações de trabalho no país

O cargo de mecânico de perfuratrizes tem a maior remuneração oferece salário de até R$ 4.141,31, na região industrial do Guará. A função, que exige apenas o ensino médio completo e não requer experiência prévia, tem uma vaga em aberto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em contrapartida, a posição com o maior número de oportunidades é a de repositor de mercadorias, que totaliza 60 vagas. O local de trabalho não é fixo, e o cargo oferece salário de R$ 1.562,00. O único requisito formal é o ensino fundamental completo.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem se inscrever de duas formas: por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo presencialmente a uma das 16 unidades das Agências do Trabalhador, abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) ressalta que o cadastro no sistema permanece ativo para futuras oportunidades, mesmo que o cidadão não se interesse pelas vagas imediatas. A plataforma realiza automaticamente o cruzamento entre o perfil dos candidatos e os requisitos solicitados pelas empresas contratantes.

Empresários e empregadores que desejarem disponibilizar novas vagas ou utilizar a infraestrutura das agências para realizar processos seletivos têm três canais à disposição: o cadastro presencial nas unidades, o e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou o Canal do Empregador, disponível no site da Sedet.