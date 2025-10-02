Vídeo: Porco-espinho é resgatado em árvore no balão de acesso ao Guará

Um porco-espinho mobilizou equipes de resgate após ser avistado no topo de uma árvore localizada no balão de acesso ao Guará. O animal estava em uma área movimentada e poderia causar acidentes caso tentasse passar pela pista, em meio aos veículos.

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), nesta quarta-feira (1º/10), que enviou uma viatura para a ocorrência. Após ser retirado com segurança, o porco-espinho foi encaminhado ao Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (HFAUS), onde passará por avaliação veterinária.

A captura foi feito pela equipe do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, ligado ao 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM). Criado em 1º de agosto de 2025, o projeto é especializado no atendimento de animais silvestres como aves, mamíferos e répteis.

O CBMDF reforça que, em situações com animais silvestres, a população não deve tentar capturá-los. A orientação é manter distância, isolar o local e acionar imediatamente o telefone 193.









Confira o resgate: