Levantamento aponta turismo cultural como área de oportunidades na capital

Um estudo do Sebrae no Distrito Federal revelou o turismo cultural como uma das áreas mais promissoras para empreender na capital. O levantamento identifica a criação de agências de turismo receptivo cultural como um tipo de empreendimento estratégico, voltado ao desenvolvimento de roteiros personalizados que conectem visitantes a Brasília além do circuito cívico tradicional. A proposta é explorar as dimensões criativas, artísticas e gastronômicas do território brasiliense, promovendo experiências imersivas que valorizem a identidade da capital.

O estudo ressalta que Brasília recebeu, em 2017, da Unesco, o título de Cidade Criativa do Design — reconhecimento que tem reforçado o posicionamento da capital como polo estratégico para o turismo cultural e aberto portas para novas iniciativas empreendedoras.

A pesquisa observa, ainda, que o turismo de experiência e de impacto está em alta, com visitantes cada vez mais interessados em vivências autênticas. Nesse sentido, segundo o estudo, Brasília apresenta um vasto repertório de possibilidades: museus, galerias, feiras de artesanato, ateliês, espaços culturais e uma vibrante cena gastronômica. Esses elementos, segundo o Sebrae, podem ser integrados a roteiros diferenciados — como visitas a estúdios de designers e arquitetos, degustações de produtos locais, passeios por locais icônicos e interações com comunidades das regiões administrativas.

Para se destacar no mercado, o levantamento recomenda que os empreendedores invistam em estratégias inovadoras e no uso da tecnologia. A criação de aplicativos de reservas e roteiros interativos, o uso de realidade aumentada em visitas guiadas e a oferta de circuitos temáticos sazonais — como festivais de arte, eventos culturais e experiências gastronômicas — são exemplos de ações capazes de manter o interesse do público e estimular o retorno de visitantes.

De acordo com o estudo, o fortalecimento do turismo cultural em Brasília depende de iniciativas que mantenham a cidade alinhada às tendências globais de turismo sustentável, incentivando o consumo consciente e valorizando a cultura local.

O levantamento do Sebrae-DF também traz uma ficha técnica completa sobre a oportunidade de negócio, detalhando exigências de mercado, viabilidade técnica e financeira, aspectos regulatórios, inovação e sustentabilidade. Mais informações estão disponíveis no portal do Sebrae-DF.

