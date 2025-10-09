Morre José Sebastião da Silva, um dos pioneiros de Brasília aos 89 anos

Nessa quarta-feira (8/10), o feirante José Sebastião da Silva, aos 89 anos, faleceu após sofrer uma parada cardíaca. Conhecido por trabalhar na Feira Permanente do Cruzeiro, ele era considerado um dos pioneiros da capital federal, onde chegou em 1958, antes mesmo da inauguração de Brasília.

Há mais de quatro décadas, José Sebastião mantinha a Mercearia São José, no box 20 da feira, ponto de encontro de moradores e clientes que encontravam ali não apenas produtos, mas também boas conversas.

Em homenagem ao feirante, a mercearia permanecerá fechada até a próxima terça-feira (14/10). O velório ocorreu nesta quinta-feira (9/10), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.