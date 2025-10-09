Evento gratuito no Parque da Cidade oferece atividade física

Evento marca o Outubro Rosa e os 50 anos do Exame Medicina Diagnóstica - (crédito: Foto: Bruna AraÃºjo/DivulgaÃ§Ã£o)

Neste sábado (11/10), o Parque da Cidade recebe diversas aulas voltadas ao bem-estar promovida pelo Exame Medicina Diagnóstica. O evento, em razão do Outubro Rosa, ocorre na Academia Exame, próximo ao estacionamento 13, ao lado do Nicolândia, das 7h às 11h.

A programação gratuita abrange aulas de HIT e alongamento às 7h30; ioga às 9h; e sessões de musculação, das 7h às 10h. Além de exercícios físicos e de relaxamento, o evento também oferece uma estação focada em massagem, aferição de glicemia e pressão arterial. Devido ao calor, uma estação de hidratação também estará disponível para os participantes do evento.

Serviço

Aulão gratuito de saúde e bem-estar

Data: sábado, 11 de outubro

Horário: 7h às 11h

Onde: Academia Exame — Parque da Cidade, estacionamento 13, próximo ao Nicolândia



Programação: 7h30 — hit e alongamento; 9h — ioga; 7h às 10h — musculação guiada