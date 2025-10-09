Previsão do tempo: umidade cai para 15% e Inmet emite alerta laranja para o DF

Se você é da turma que já está implorando por uma boa chuva, respire fundo — se a seca deixar— e reabasteça o pote de resiliência. O que tem para hoje (9/10) é um calor daqueles, com termômetros marcando 35ºC no meio da tarde. Sabe de quanto foi a temperatura mínima no Distrito Federal hoje? 21ºC! Junto com o tempo quente vem a baixa umidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar deve cair para 15%. Por isso, o órgão emitiu o alerta laranja.

Cadê a chuva?

Calma! De acordo com o meteorologista do Inmet, Danilo Fiden, o calor intenso e o tempo seco persistem no DF devido à atuação de sistemas atmosféricos típicos do período de transição entre a seca e o início da estação chuvosa. “Estamos com algumas áreas de instabilidade ao redor do Distrito Federal, como no sul de Goiás e no Tocantins. Essas nuvens se formam e até se aproximam do DF, mas geralmente se dissipam antes de provocar chuva”, explicou ao Correio.

Portanto, a previsão mais otimista indica que as primeiras pancadas de chuva só devem ocorrer entre o fim de outubro e o início de novembro, período que vai marcar o início do retorno gradual da umidade à região.