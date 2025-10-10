Sessão solene na CLDF celebra 47 anos de Parque da Cidade

Uma sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) celebrou os 47 anos do Parque da Cidade Sara Kubitschek, na manhã desta sexta-feira (10/9). Com a presença de autoridades do Governo do Distrito Federal (GDF), funcionários atuantes no parque e da população em geral, o evento destacou a importância do espaço para a capital.

Durante a comemoração, o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, destacou o papel do parque como um espaço democrático e essencial para o lazer, o esporte e a cultura dos brasilienses. “O Parque da Cidade pulsa esporte, cultura, lazer e inclusão. É um local que representa todos nós”, afirmou.

Junqueira também apresentou avanços e projetos em andamento no parque, como o novo cercamento, a reforma dos banheiros e a modernização da iluminação. “Estamos enfrentando desafios antigos, mas não vamos descansar até resolver. Queremos os banheiros iluminados e o parque cada vez mais seguro e acolhedor”, ressaltou.

O secretário anunciou ainda a revitalização da tradicional piscina de ondas, desativada há mais de 20 anos, que dará lugar a um complexo aquático com investimento de cerca de R$ 18 milhões, e a construção de uma pista de skate de nível internacional, em parceria com o STU (Skate Total Urbe). “A primeira etapa da piscina será entregue no início do próximo ano. E a pista de skate, que será palco de competições transmitidas ao vivo, ficará como legado para os brasilienses”, destacou.

O administrador do Parque, Todi Moreno, destacou os avanços recentes na gestão e agradeceu aos parceiros e servidores pelo trabalho contínuo de manutenção. “Hoje celebramos 47 anos de história deste que é um dos maiores parques urbanos do mundo, palco de momentos marcantes na vida dos brasilienses, no esporte, na cultura e no lazer”, afirmou.

Segundo ele, o parque tem passado por um processo de transformação, com melhorias na iluminação, cercamento e reformas dos banheiros. “O Parque da Cidade nunca esteve tão bem cuidado, mapeado e planejado como está agora”, disse.

Todi também ressaltou o papel das equipes envolvidas na administração e reconheceu a dedicação dos trabalhadores responsáveis pela limpeza e manutenção do local. “Muitas vezes as pessoas reclamam do parque sujo, mas esquecem que há uma equipe que acorda às cinco da manhã para deixá-lo limpo. Por isso, lançamos a campanha Lixo no Lixo”, explicou.

O administrador lembrou ainda a importância de preservar o legado urbanístico e ambiental deixado por Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Burle Marx. “Devemos cuidar com responsabilidade desse espaço de convivência, cultura e sustentabilidade. O Parque da Cidade é o coração de Brasília e reflete o amor e o empenho de todos que o frequentam e ajudam a mantê-lo vivo”, concluiu.