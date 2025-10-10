Capotamento no Gama deixa uma pessoa ferida nesta sexta (10/10)

Um homem ficou ferido após o capotar o veículo na madrugada desta sexta-feria (10/10), no Setor Leste do Gama. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), que encontraram um carro cinza capotado e apoiado sobre o teto. No impacto, o veículo ainda colidiu com outro automóvel.

A vítima, do sexo masculino, recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao hospital de referência da região. O estado de saúde dele ainda não foi informado. Durante o atendimento, uma faixa da via precisou ser interditada para garantir a segurança da operação.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pela área após a atuação dos bombeiros. Até o momento, não há detalhes sobre as causas do acidente.