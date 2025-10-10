Calor de 34 °C atinge o DF nesta sexta; previsão de chuva apenas para domingo

Segundo o Inmet, o sol predomina durante a manhã mas a partir do início da tarde, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva em algumas regiões - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O calor e seca seguem firmes no Distrito Federal. Nesta sexta-feira (10/10), as temperaturas devem atingir 32?°C no Plano Piloto e até 34?°C em outras regiões do DF. A mínima foi de 17?°C no Paranoá, marcando grande amplitude térmica típica da seca. A umidade também preocupa com índices, que chegaram a 60% pela manhã na área central, e podem cair para 25% durante a tarde e até 20% em áreas mais afastadas.

Leia também: Planaltina e Águas Claras ficam sem energia nesta sexta-feira



No entanto, após uma semana marcada por calor intenso e baixa umidade, o Distrito Federal pode finalmente ter um alívio no início da próxima semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade, ainda que mínima, de chuva isolada entre domingo (12/10) e segunda-feira (13).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Entre domingo e segunda-feira existe uma chance de pancadas, mesmo que de forma pontual", afirmou o meteorologista Danilo Fiden, ao Correio. O especialista explicou que o aumento gradual da nebulosidade deve ser percebido ao longo do fim de semana, funcionando como uma prévia das mudanças no tempo.

Com o aumento da nebulosidade previsto para o sábado e domingo, as máximas devem recuar ligeiramente para 30?°C ou 31?°C. Fiden alerta que o possível retorno da chuva será breve. “Após segunda ou terça, o tempo volta a abrir, a temperatura sobe de novo e a umidade cai", detalhou.