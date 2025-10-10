Começa entrega dos kits da tradicional corrida Marotinha 2025, nesta sexta (10)

A movimentação é tranquila nas primeiras horas de entrega dos kits da Marotinha 2025, que começou oficialmente nesta sexta-feira (10/10), no Shopping Conjunto Nacional. Os materiais estão sendo distribuídos no Espaço Jardim Urbano, no 3º piso, das 10h às 22h, e os participantes têm até este sábado (11), para retirar os itens e garantir presença na corrida infantil mais tradicional do Distrito Federal. A retirada ocorre de forma organizada, com rápida conferência dos dados e sem registro de filas extensas.

O kit entregue aos participantes inscritos inclui camisa oficial da prova, sacochila personalizada, copo, medalha de participação, para todos os que concluírem a corrida e um kit lanche pós-prova. A competição premiará os primeiros colocados de cada bateria com uma bicicleta, estimulando desde cedo o gosto pelo esporte.

Marcada para este domingo (12/10), às 7h, em comemoração ao Dia das Crianças, a Marotinha 2025 terá largada no Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV. A prova é destinada a crianças de 4 a 13 anos, com percursos que variam entre 50 e 400 metros, divididos por faixa etária. Uma das novidades desta edição é a implantação de duas pistas de corrida para garantir mais fluidez e segurança.

Além das baterias de corrida, os pequenos corredores poderão aproveitar um espaço kids completo com brinquedos infláveis, cama elástica, fliperamas, oficinas e diversas atividades recreativas. A expectativa é de um domingo de esporte, diversão e celebração em família.