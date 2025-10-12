Marotinha: tudo pronto para a mais tradicional corrida infantil de Brasília

Em comemoração aos Dia das Crianças, a Marotinha faz parte do calendário de Brasília desde 1992 - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A largada da edição de 2025 da Marotinha, a mais tradicional corrida infantil de Brasília, será dada neste domingo (12/10), a partir das 7h, no Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV. Em comemoração ao Dia das Crianças, o evento faz parte do calendário da capital desde 1992. As provas são voltadas para crianças de 4 a 13 anos, com diferentes percursos para incluir todas as faixas estárias.

Os inscritos receberam um kit completo para a corrida, composto por camiseta oficial, copo, medalha de participação para todos que concluírem a prova, sacochila personalizada e lanche. Os primeiros colocados de cada bateria, separados por categoria, ganharão uma bicicleta de prêmio. As largadas das provas de 50, 75, 100, 200, 300 e 400 metros serão em horários diferentes (confira na lista abaixo).

Além da corrida, o evento terá um espaço kids com brinquedos infláveis, cama elástica, fliperamas, oficinas e atividades recreativas. A grande novidade desta edição da Marotinha é a implantação de duas pistas de corrida, garantindo mais fluidez, conforto e segurança para os pequenos atletas.

Cuidados

Com a secura e o calorão nesta época do ano no DF, é importante ficar atento aos cuidados para garantir que as crianças tenham uma corrida agradável e sem intercorrências. Segundo orientações do Ministério da Saúde, para garantir o bem-estar dos pequenos é essencial aplicar protetor solar com fator de proteção 30 ou superior para evitar queimaduras, além de manter a hidratação com bebidas como água, água de coco e sucos naturais. Também é recomendável oferecer alimentos leves e de fácil digestão, como frutas e saladas, evitando refeições pesadas que possam causar desconforto durante a atividade física.

Confira a programação:

9h45 - Baterias de 150 metros — Pista 1 — 8 anos;

9h45 - Baterias de 400 metros — Pista 2 — 13 anos.




