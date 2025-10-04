Ministério da Saúde começa distribuição de etanol farmacêutico para estados

Padilha: notificar rapidamente da possível intoxicação por metanol é poder evitar dano irreversível à pessoa - (crédito: Walterson Rosa/MS)

O Ministério da Saúde iniciou neste sábado (4/10) o envio de etanol farmacêutico para estados que pediram reforço de estoque à pasta. A primeira remessa contém 580 doses e foram enviadas para cinco estados: Pernambuco (240), Paraná (100), Bahia (90), Distrito Federal (90) e Mato Grosso do Sul (60).

De acordo com o órgão, está é mais uma ação do governo diante dos casos de intoxicação por metanol no Brasil. Os envios estão sendo coordenados com as secretarias estaduais de saúde e as doses desta remessa fazem parte das 4,3 mil ampolas entregues aos estoques do SUS pelos hospitais universitários federais em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Alerta para a população

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um alerta à população, neste sábado (4/10), para que evite o consumo de bebidas destiladas, especialmente aquelas comercializadas em garrafas com lacre de rosca. A recomendação ocorre em meio ao aumento dos casos suspeitos de intoxicação por metanol no país.

“Estamos falando de um produto de lazer, não é um produto da cesta básica alimentar. Se é um produto de lazer, evite um risco como esse no seu momento de lazer”, afirmou Padilha durante entrevista coletiva em Teresina (PI). O ministro ainda ressaltou que a medida é preventiva e visa conter novos casos enquanto as investigações estão em andamento.

Padilha explicou que, até o momento, as autoridades identificaram a presença da substância tóxica apenas em bebidas destiladas engarrafadas com lacre de rosca. “Não foi identificada ainda nas latinhas, que seria muito mais difícil a pessoa adulterar”, destacou o ministro.

Apesar disso, ele reforçou que a orientação é evitar qualquer tipo de destilado até que os casos sejam totalmente esclarecidos. A apuração das ocorrências está sendo conduzida pela Polícia Federal (PF), em conjunto com forças de segurança estaduais e municipais.

O governo federal também anunciou a aquisição de novos antídotos e insumos para tratamento de pacientes intoxicados. Além das 12 mil ampolas de etanol farmacêutico compradas recentemente, o Brasil adquiriu um novo medicamento do Japão para ampliar o atendimento nos hospitais públicos.

