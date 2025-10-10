InícioCidades DF
Prisão

Homem é preso por PM de folga, de madrugada, em Águas Claras

O indivíduo possui uma extensa ficha criminal, inclusive com ocorrências em outros estados

Ao sair do prédio, o homem carregava uma televisão - (crédito: Foto: Reprodução/PCDF)
Ao sair do prédio, o homem carregava uma televisão - (crédito: Foto: Reprodução/PCDF)

Durante a madrugada de quinta (9/10) para sexta-feira (10/10), um policial de folga prendeu um homem que tinha um mandado de prisão em aberto em Águas Claras. A atitude suspeita do homem ao sair de um prédio motivou a abordagem policial.

O PM percebeu que o homem saia de um prédio da cidade, durante a madrugada, carregando uma televisão. Ao realizar a abordagem, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto registrado em seu nome. 

O homem, e os itens que ele estava carregando, foram direcionados à 21° DP (Taguatinga Sul), onde outras intercorrências com a lei foram constatadas, inclusive passagens em outros estados. 

Já no local, duas vítimas estavam registrando ocorrência de estelionato contra o mesmo indivíduo.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 10/10/2025 22:52
