Homem é preso por PM de folga, de madrugada, em Águas Claras

Ao sair do prédio, o homem carregava uma televisão - (crédito: Foto: Reprodução/PCDF)

Durante a madrugada de quinta (9/10) para sexta-feira (10/10), um policial de folga prendeu um homem que tinha um mandado de prisão em aberto em Águas Claras. A atitude suspeita do homem ao sair de um prédio motivou a abordagem policial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O PM percebeu que o homem saia de um prédio da cidade, durante a madrugada, carregando uma televisão. Ao realizar a abordagem, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto registrado em seu nome.

O homem, e os itens que ele estava carregando, foram direcionados à 21° DP (Taguatinga Sul), onde outras intercorrências com a lei foram constatadas, inclusive passagens em outros estados.

Já no local, duas vítimas estavam registrando ocorrência de estelionato contra o mesmo indivíduo.