Vídeo: homem é preso por maus-tratos à própria mãe, de 72 anos, em Samambaia

Ambiente sujo, feridas abertas e falta de alimentação adequada. Esse foi o cenário no qual uma idosa foi resgatada em Samambaia. Na última quinta-feira (9/10), um homem de 49 anos foi preso, em flagrante, por maus-tratos à própria mãe, de 72 anos. A casa da família estava repleta de lixo, alimentos e remédios estragados por todos os cômodos. Quando encontrada, a mulher apresentava unhas grandes e sinais evidentes de falta de higiene pessoal.

Veja vídeo:

As investigações foram motivadas por uma denúncia anônima recebida pelo telefone 197. A prisão foi realizada por equipes da 26° Delegacia de Polícia (Samambaia). Segundo informações da corporação, ao chegar no local, os policiais foram recebidos com hostilidade pelo suspeito, que se recusava a abrir o portão. Devido ao comportamento do homem, uma equipe de apoio foi chamada para ajudar.

Aos policiais, a idosa relatou que não se alimentava adequadamente, sendo limitada a consumir apenas pão, leite e água. Além da alimentação precária, a idosa também não saía de casa há mais de dois anos, porque o filho, que alega ser portador de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), impedia o contato dela com outras pessoas.

Segundo as investigações, o homem também controlava, de forma integral, a pensão que a mãe recebia. O valor de R$ 5,5 mil era utilizado de forma exclusiva pelo filho. Um desses usos, segundo levantado na apuração policial, teria sido uma viagem para um show da cantora Madonna, época em que a idosa ficou trancada em casa sem a companhia de ninguém.

Testemunhas relataram aos policiais outras agressões verbais e até agressões físicas. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também atendeu à ocorrência, prestando socorro à vítima, que apresentava quadro de hipertensão e diabetes, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga para atendimento médico.



