InícioCidades DF
TRÁFICO DE DROGAS

Operação policial prende três homens e apreende R$ 8 mil e drogas no DF

Ação da 2ª Delegacia de Polícia teve o apoio de cães farejadores e levou à apreensão de crack, balança de precisão e mais de R$ 8 mil em espécie

Operação policial prende três homens e apreende R$ 8 mil e drogas no DF - (crédito: PCDF/Divulgação)
Operação policial prende três homens e apreende R$ 8 mil e drogas no DF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), com o apoio da Seção de Operações com Cães (Soca), na quinta-feira (9/10). A ação resultou na apreensão de crack, uma balança de precisão e mais de R$ 8 mil em espécie.

De acordo com a Polícia Civil (PCDF), a operação teve início quando as equipes flagraram os suspeitos saindo de uma área de mata em atitude considerada suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de crack com o grupo.

Em seguida, os agentes fizeram uma varredura na mata para verificar se havia mais drogas escondidas. O faro de um dos cães policiais indicou um ponto específico do terreno onde, após escavações, foram localizados os itens apreendidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os três homens foram levados para a delegacia e autuados por tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar o responsável direto pela venda de drogas e acabar com o ponto de tráfico na região.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Ana Carolina Alves* e Letícia Mouhamad
postado em 10/10/2025 21:25
SIGA
x