Operação policial prende três homens e apreende R$ 8 mil e drogas no DF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), com o apoio da Seção de Operações com Cães (Soca), na quinta-feira (9/10). A ação resultou na apreensão de crack, uma balança de precisão e mais de R$ 8 mil em espécie.

De acordo com a Polícia Civil (PCDF), a operação teve início quando as equipes flagraram os suspeitos saindo de uma área de mata em atitude considerada suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de crack com o grupo.

Em seguida, os agentes fizeram uma varredura na mata para verificar se havia mais drogas escondidas. O faro de um dos cães policiais indicou um ponto específico do terreno onde, após escavações, foram localizados os itens apreendidos.

Os três homens foram levados para a delegacia e autuados por tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar o responsável direto pela venda de drogas e acabar com o ponto de tráfico na região.

