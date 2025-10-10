Mulher é presa no SIA suspeita de usar cartões furtados para fazer compras

Durante a revista, foram encontrados 37 cartões de crédito, dois cartões de transporte e diversos produtos adquiridos irregularmente - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma mulher foi presa por policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar (PMDF), na tarde desta sexta-feira (10/10), no SIA, suspeita de utilizar cartões de crédito furtados para fazer compras em comércios da região.

Segundo a polícia, durante patrulhamento de rotina, a equipe recebeu informações de que a suspeita vinha realizando compras ao longo da semana com cartões furtados. Os itens eram de clientes da Feira dos Importados de Brasília.

Com base nas imagens das câmeras de segurança de uma das lojas, os militares conseguiram localizar e abordar a mulher em um quiosque próximo. Durante a revista, foram encontrados 37 cartões de crédito, dois cartões de transporte e diversos produtos adquiridos irregularmente.

A suspeita foi levada para a 5ª Delegacia de Polícia (Setor De Grandes Áreas Norte), onde os agentes constataram que ela possuía várias passagens por estelionato.