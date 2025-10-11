Epig: trânsito na parte superior do viaduto será liberado para tráfego

Trânsito na Epig terá nova alteração com liberação da parte superior do viaduto - (crédito: Terra Thaís/CB/D.A Press)

A partir de terça-feira (14/10), o trânsito na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) terá nova alteração. Com as recentes obras no local, a parte superior do viaduto no início do Setor de Indústrias Gráficas (SIG) será liberada. Com isso, a faixa reversa no sentido Eixo Monumental será desativada e os motoristas seguirão obrigatoriamente no novo viaduto, onde duas faixas de rolamento estão disponíveis. Veja:

Para os motoristas que seguem no sentido Taguatinga, o trânsito seguirá sem mudanças.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com custo de R$ 160 milhões, as novas mudanças integram o cronograma de liberação gradual da via. Segundo a Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF), as obras no local devem ser concluídas em meados de 2026.