Rodoviária do Plano recebe campanha de conscientização sobre câncer de mama

A ação ocorre há alguns anos na Rodoviária por ser um ambiente democrático - (crédito: OAB/DF)

Por Laíza Ribeiro

No próximo sábado (11/10), Brasília receberá um mutirão de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama na Rodoviária do Plano Piloto, que acontecerá das 8h às 12h. A campanha “A prevenção que vale a vida!”, inclui a distribuição de 5 mil cartilhas informativas que abordam temas como a importância do exame, fatores de risco, diagnóstico precoce e opções de tratamento.

O evento, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) e com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Seconci), também contará com orientação e apoio jurídico voluntário, com advogadas e advogados que estarão no local para esclarecer dúvidas em relação aos direitos à saúde .

Público alvo e inclusão

A campanha não se limita ao público feminino. Embora o câncer de mama atinja majoritariamente as mulheres, também será oferecida orientação para homens e pessoas trans.

Segundo a presidente da CAADF, Lenda Tariana, a ação faz parte de um trabalho ainda maior, tendo como pilar a conscientização e o fornecimento de serviços, tanto para a sociedade quanto para a advocacia. “Falar de prevenção é importante, mas garantir acesso é transformar discurso em cuidado”, diz Lenda.

Para quem não puder comparecer ao evento mas deseja ter a cartilha de conscientização, o PDF está disponível para download aqui.

