PMDF apreende R$ 2,3 milhões em drogas e prende três suspeitos

Cerca de R$ 2,3 milhões em drogas foram apreendidos em uma operação do 20º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no Itapoã. Ao todo, 56 barras de cocaína, 23 barras de skunk, 23 barras de crack, 26 tabletes de dry, uma barra e meia de maconha, dois pedaços de cocaína, uma balança de precisão, um carro e uma motocicleta foram confiscados. A ação resultou na prisão de três pessoas.

De acordo com a PMDF, a operação teve início na tarde de sexta-feira (10/10), após uma denúncia anônima que apontava um veículo usado para entregas de entorpecentes — um esquema conhecido como delivery de drogas.

O carro foi localizado e abordado na Quadra 15 do Paranoá, onde o proprietário indicou o imóvel onde o restante das drogas estavam guardadas. No endereço informado, os policiais foram recebidos por uma mulher de 32 anos, que admitiu ser a responsável pelas drogas encontradas no local. Um terceiro homem, que pilotava uma motocicleta, também foi preso após receber parte da droga que estava no carro usado nas entregas.

Os três detidos foram conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde a ocorrência foi registrada.

