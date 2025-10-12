Marotinha reúne quase 2 mil crianças em dia de esporte e lazer

Neste domingo (12/10), a Marotinha 2025 reuniu cerca de 2 mil crianças e familiares em um domingo de esporte, sorrisos e brincadeiras. O evento consolida a corrida promovida pelo Correio como um dos momentos mais queridos do calendário brasiliense, onde cada passo vira lembrança e cada medalha, motivo de orgulho.

Famílias inteiras se reuniram para prestigiar as provas, que contaram com estrutura completa: água e picolé à vontade, área kids com brinquedos infláveis, atendimento médico e brigadistas a postos e um espaço amplo no Centro Íbero-Americano, pensado para garantir conforto, segurança e diversão para todos.

“A alegria e a energia das crianças fazem tudo valer a pena. Diferente do adulto, a criança vem pra se divertir, e ver esse sorriso, essa emoção, é um valor grandioso pra nós”, afirmou Sílvio Pires, produtor do evento. “Trabalhamos dia e noite para garantir que tudo saísse perfeito. Hoje a sensação é de missão cumprida”, completou.

Mesmo com o clima seco típico de Brasília, o evento garantiu múltiplos pontos de hidratação e suporte médico. As famílias podiam circular livremente, descansar em áreas sombreadas e aproveitar os brinquedos infláveis, enquanto os pequenos corredores disputavam as baterias com entusiasmo.

“Essa edição foi especial. Trouxemos a Marotinha para um espaço mais amplo, em parceria com a Secretaria de Cultura, o que permitiu acolher melhor as famílias”, contou Sílvio. “A cada ano, a gente procura melhorar. E o que mais importa é ver as crianças felizes.”

Organizador do evento, Lairson Bueno destacou que a Marotinha é mais que uma corrida: é parte da identidade cultural da capital. “São quase 2 mil crianças participando com seus pais. Isso é muito mais que esporte: é convivência, é saúde, é inclusão. O Correio cumpre seu papel social ao promover momentos como este, que inspiram futuros atletas. E, quem sabe, futuros jornalistas também”, brincou.

A corrida, que começou em 1992, tem forte vínculo com a história da cidade. Ao longo das décadas, já inspirou nomes que hoje brilham no atletismo brasileiro, como o olímpico Caio Bonfim.

No gramado, entre corredores mirins e torcida animada, piqueniques se espalhavam, famílias compartilhavam frutas, sucos e risadas, e o clima era de pura leveza. O som infantil misturava-se à música e ao incentivo dos locutores, compondo uma cena de interação coletiva.

“Quando você vê uma criança cair, se levantar e terminar a prova sorrindo, entende o sentido de tudo isso. É sobre superação, sobre criar boas memórias”, resumiu Lairson.

Parte de Brasília

A Marotinha é organizada pelo Correio Braziliense e integra o calendário esportivo da capital desde 1992. Ao longo desses anos, a corrida já reuniu mais de 45 mil corredores mirins.

Criada em 12 de outubro de 1992, a Marotinha nasceu do desejo de incluir as crianças nas atividades da Maratona de Brasília, realizada em 21 de abril daquele ano — até então voltada apenas para adultos.

Como os pequenos não podiam participar dos 5 km da prova principal — já que a Federação Brasiliense de Atletismo permitia apenas maiores de 14 anos em competições de média e longa distância —, os organizadores decidiram criar uma corrida específica, com distâncias reduzidas e adequadas à idade, no Dia das Crianças.