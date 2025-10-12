Homem é encontrado morto no Itapoã - (crédito: Polícia 24 Horas)

Um homem foi encontrado morto por volta das 3h30 da manhã neste domingo (12/10), na Quadra 2, Conjunto G, do Itapoã I.

Segundo informações da Polícia Militar do DF, a vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o óbito. A perícia e as equipes da Polícia Civil estiveram no local, e a operação de enfrentamento a homicídios foi iniciada.

O caso segue em investigação.