Homicídio

Homem é encontrado morto no Itapoã

Homicídio ocorreu na madrugada de domingo (12/10). Polícia investiga o caso

Homem é encontrado morto no Itapoã - (crédito: Polícia 24 Horas)
Homem é encontrado morto no Itapoã

Um homem foi encontrado morto por volta das 3h30 da manhã neste domingo (12/10), na Quadra 2, Conjunto G, do Itapoã I. 

Segundo informações da Polícia Militar do DF, a vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o óbito. A perícia e as equipes da Polícia Civil estiveram no local, e a operação de enfrentamento a homicídios foi iniciada. 

O caso segue em investigação.

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 12/10/2025 11:25 / atualizado em 12/10/2025 11:25
