InícioCidades DF
ENERGIA ELÉTRICA

Brazlândia e Arapoanga terão desligamentos de energia nesta terça-feira

Neoenergia fará serviços de melhoria e modernização da rede elétrica nas duas regiões

Interrupções estão previstas entre 10h e 16h - (crédito: Reprodução/Agência Brasília)
Interrupções estão previstas entre 10h e 16h - (crédito: Reprodução/Agência Brasília)

A Neoenergia informou que realizará nesta terça-feira (14/10) serviços na rede elétrica de  Brazlândia e Arapoanga. Para a execução dos trabalhos com segurança, o fornecimento de energia será temporariamente suspenso em alguns locais.

Em Brazlândia, o desligamento ocorrerá das 10h às 15h, no Núcleo Rural Alexandre de Gusmão, Chácara 1.063. Já em Arapoanga, a interrupção está prevista para ocorrer das 10h às 16h em toda a região.

A empresa alerta que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Interrupções não programadas também podem acontecer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 14/10/2025 07:00 / atualizado em 14/10/2025 07:00
SIGA
x