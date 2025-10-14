Brazlândia e Arapoanga terão desligamentos de energia nesta terça-feira

A Neoenergia informou que realizará nesta terça-feira (14/10) serviços na rede elétrica de Brazlândia e Arapoanga. Para a execução dos trabalhos com segurança, o fornecimento de energia será temporariamente suspenso em alguns locais.

Em Brazlândia, o desligamento ocorrerá das 10h às 15h, no Núcleo Rural Alexandre de Gusmão, Chácara 1.063. Já em Arapoanga, a interrupção está prevista para ocorrer das 10h às 16h em toda a região.

A empresa alerta que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Interrupções não programadas também podem acontecer e devem ser registradas pelo telefone 116.

