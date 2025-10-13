Trabalhando como motorista de app, policial penal é morto no Riacho Fundo 2

Um policial penal foi assassinado, na noite desta segunda-feira (13/10), na QS 08, nas proximidades da UBS 5, no Riacho Fundo II. O agente Henrique André Venturini foi encontrado morto dentro de um veículo modelo GM/Onix, de cor prata. De acordo com informações preliminares, havia sinais de golpes de faca na região abdominal. Após ser atingido, ele colidiu em um muro. O Correio apurou que ele estava trabalhando como motorista de aplicativo para completar renda.
O Corpo de Bombeiros prestou socorro às 19h21. O homem foi encontrado no interior do automóvel sem sinais vitais. Com isso, o óbito foi declarado no local. A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do crime.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
Vitória Torres*Estagiário
Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil