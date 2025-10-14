Caminhão guincho bate na traseira de carreta na saída Taquari

Uma colisão entre dois caminhões mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na BR-020, logo após a saída do Taquari, sentido Plano Piloto. Ao chegarem ao local, os militares encontraram um caminhão guincho que havia colidido na traseira de uma carreta bitrem.

O motorista do guincho ficou preso dentro da cabine e precisou ser auxiliado para sair do veículo pelos bombeiros. Apesar do susto, após avaliação das equipes de socorro, constatou-se que nenhum dos condutores sofreu ferimentos que demandassem encaminhamento ao hospital.

O acidente foi registrado nesta segunda-feira (13/10), às 21h07, e contou com o emprego de três viaturas de resgate. Os bombeiros também atuaram no controle do tráfego da rodovia e na prevenção de incêndios ou novos acidentes. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo local após a conclusão dos trabalhos dos bombeiros.

Até o momento, não há informações adicionais sobre as causas ou circunstâncias que levaram à colisão.