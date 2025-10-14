Mulher é atropelada em Vicente Pires e motorista foge sem prestar socorro - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher foi atropelada, na Rua 04 do Setor Habitacional Vicente Pires, próximo ao Atacadão Dia a Dia. O veículo responsável pelo acidente não permaneceu no local após a colisão. Os socorristas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram a vítima caída no solo e iniciaram o atendimento.

Os bombeiros foram acionados nesta segunda-feira (13/10), às 21h15 e deslocaram duas viaturas para realizar os procedimentos de atendimento a vítima. Após estabilização, ela foi encaminhada ao hospital de referência. A corporação não informou o estado de saúde.

Durante a ocorrência, parte da via precisou ser interditada para garantir a segurança da equipe e da vítima. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) assumiu a ocorrência e deverá investigar o caso para identificar o motorista que fugiu sem prestar assistência.











