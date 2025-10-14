Colisão entre carro, moto e dois caminhões mobiliza bombeiros na BR-020

Uma colisão envolvendo quatro veículos provocou grandes transtornos na BR-020, nas proximidades da pousada Alfama, região de Planaltina. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou duas viaturas de socorro ao local. As equipes encontraram envolvidos uma motocicleta JTA-Suzuki GSR 1501 preta, um caminhão Kia UK 2500 branco, um Fiat Mobi Like prata e um caminhão Mercedes-Benz L 1620 vermelho. Apesar das colisões, não houve vítimas graves.

O acidente ocorreu nesta segunda-feira (13/10), por volta das 21h e deixou o trânsito lento no trecho federal, bastante movimentado naquele horário. Todos os condutores passaram por avaliação dos militares, mas recusaram transporte para o hospital.

Além do atendimento às vítimas, os bombeiros atuaram na organização do tráfego e adotaram medidas de prevenção contra incêndio e novos acidentes, garantindo a segurança dos demais motoristas que trafegavam pelo trecho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para apurar as circunstâncias da colisão e controlar a fluidez da rodovia. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.









