DF permanece sob alerta de chuva intensa nesta terça-feira (14)

Os brasilienses podem continuar com o guarda-chuvas dentro da bolsa pois a previsão é de mais precipitações ao longo do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso amarelo para chuva intensa nesta terça-feira (14/10). Segundo o órgão as chuvas devem continuar até quarta-feira (15/10).

O dia no Distrito Federal começou com temperatura mínima de 17°C, registrada nas primeiras horas da manhã. No entanto, apesar da chuva, o calor não dará trégua. Os termômetros devem chegar a 31°C, em diversas regiões da cidade.

A umidade relativa do ar também apresenta grande variação. A máxima atingiu 95% durante a madrugada por causa das precipitações, enquanto a mínima pode cair para 35% ao longo do dia, quando houver aberturas de sol.

Meteorologista do Inmet, Lady Custódio explicou que a combinação de chuva com temperaturas elevadas é típica da mudança de estação. “Estamos em período de transição, cada vez mais próximos do verão. A variação de temperatura está muito ligada à nebulosidade. Quando o céu fica bastante encoberto, os raios solares não chegam com força à superfície e isso impede o aquecimento. Mas assim que as nuvens se dissipam, o tempo esquenta rapidamente”, detalhou.