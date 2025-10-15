InícioCidades DF
Podcast do Correio destaca a inovação que mudará o Setor Comercial Sul

Alexandre Kieling, coordenador do projeto, destaca que a iniciativa reúne mais de 30 pesquisadores da UCB e da UnB em um esforço para revitalizar a região central da cidade e consolidá-la como referência nacional em economia criativa e tecnologia

14.10.2025. Guilherme Felix CB/DA Press. Podcast Correio. Alexandre Kieling, coordenador-geral do projeto de Revitalização do Setor Comercial Sul, que é liderado pela Universidade Católica de Brasília, é o convidado do Podcast do Correio nesta terça-feira, às 15h.Na bancada Sibele Negromonte e Ronayre Nunes. - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)
A Universidade Católica de Brasília (UCB) está à frente de um projeto que pretende transformar o Setor Comercial Sul (SCS) em um Polo Criativo Tecnológico. Alexandre Kieling, professor de comunicação e coordenador-geral do projeto, foi o convidado do Poscast do Correio dessa terça-feira (14/10). Em entrevista aos jornalistas Sibele Negromonte e Ronayre Nunes, ele destacou que a proposta é revitalizar uma das áreas mais emblemáticas da capital e consolidá-la como referência nacional em inovação, economia criativa e tecnologia, combinando pesquisa acadêmica e ação prática.

O trabalho faz parte do programa Desafio DF, promovido pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), e envolve uma equipe interdisciplinar de mais de 30 pesquisadores da UCB, em parceria com especialistas da Universidade de Brasília (UnB). O projeto prevê diagnóstico detalhado da região, desenvolvimento de um modelo urbanístico digital e físico, criação de uma plataforma de suporte à gestão e definição de modelo de negócios e governança participativa, com a participação direta da comunidade local, empreendedores e agentes culturais.

O senhor está confiante na posição do governo local de apoiar esse projeto de revitalização até o fim?

Não tenho nenhum indício que me faça pensar o contrário. Não houve aquele parceiro que disse "Vai devagar", não é o caso. Pelo contrário, tenho percebido uma real preocupação e um envolvimento concreto do governo do Distrito Federal. O próprio governador (Ibaneis Rocha) manifestou, em mais de uma ocasião, a importância desse projeto e do polo criativo e tecnológico, isso inclusive em falas públicas. O secretário de Ciência e Tecnologia e toda a equipe estão mergulhados no tema. Estamos no terceiro secretário desde o início da iniciativa, e todos deram continuidade ao projeto, sem nenhuma descontinuidade ou sinal de desaceleração. Todos compreendem a relevância e o papel da Secretaria de Ciência e Tecnologia nesse processo. Vejo o mesmo movimento em outras pastas. Estamos trabalhando intensamente para estruturar o modelo de gestão e, dentro dele, um instrumento de governança. Propusemos a criação de um comitê de governança, que foi acolhida pelo secretário. Agora, estudamos como antecipar a instalação desse comitê, criando um conselho consultivo que ajude a consolidar essa segunda fase.

Por que o senhor acredita que esse projeto vai avançar, diferentemente de outras propostas de revitalização que foram apresentadas para o Setor Comercial Sul?

Acredito que este projeto pode, de fato, ser o divisor de águas para aquele espaço. Existem diversos fatores que tornam o momento mais favorável. O primeiro deles é a disposição dos agentes envolvidos. Quando conversamos com cada um, todos reconhecem que chegou a hora de agir, que se tentou de várias formas, mas agora é preciso uma ação conjunta e coordenada. Esse senso de urgência e colaboração é real. Tanto é que todos apoiaram o projeto desde sua apresentação. Sempre que os convocamos para dialogar, contribuir ou opinar, têm participado ativamente. Essa interlocução tem sido essencial. Além disso, há uma conjuntura política e administrativa favorável. O governo está disposto e tem demonstrado compromisso em levar essa proposta adiante.

Qual é a previsão para as ações começarem?

Minha expectativa é de que tenhamos um decreto oficializando o polo até o fim de novembro, justamente no mês de aniversário da Prefeitura do Setor Comercial Sul. As condições estão dadas; o que falta é resolver alguns detalhes técnicos e questões legais. Estamos todos empenhados para cumprir essa meta. Pode ser que haja imprevistos, claro, mas considero uma meta viável. Com tudo o que foi desenvolvido e apresentado, o projeto tem maturidade suficiente para seguir em frente.

Como surgiu o programa Desafio DF?

O Desafio DF é um programa criado pela Fundação de Apoio (FAPDF), com o objetivo de acolher demandas que venham tanto do governo quanto da sociedade. Se uma associação civil, por exemplo, apresentar uma demanda que o governo considere relevante, ela pode ser submetida ao programa como uma proposta de estudo ou pesquisa. Esse processo segue uma regulamentação própria, dentro da estrutura do governo, do Instituto Federal e da Agência de Fomento. Nesse edital específico, foram submetidos quatro projetos. Dois chegaram à etapa final, entre eles, o nosso.

Como tem sido feito o diagnóstico do Setor Comercial Sul?

Estamos trabalhando com o apoio de um grupo altamente qualificado da área de urbanismo e arquitetura da UnB, o Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído (PISAC), um instituto voltado a soluções inteligentes para cidades e problemas urbanos contemporâneos, liderado pela professora Maria Loures Pedro. Nosso grupo dialogava com o PISAC há algum tempo sobre os desafios do Setor Comercial Sul, inclusive com os próprios agentes do local. Vale destacar que essa discussão começou com a Prefeitura do Setor Comercial Sul, que levou as demandas ao GDF e à Câmara Legislativa. Esse processo de diálogo e amadurecimento das ideias dura cerca de dois anos.

Há quanto tempo vocês estão envolvidos nesse projeto?

Estamos diretamente envolvidos há dois anos, embora a Prefeitura do Setor Comercial Sul tratasse desse tema antes disso. Acompanhamos de perto todo o debate, inclusive sobre a atualização dos Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAEs), que definem as atividades permitidas na região.

Quais são as vocações econômicas do Setor Comercial Sul hoje?

Antes, o setor tinha um número limitado de vocações, voltado basicamente para comércio e serviços. Recentemente, esse leque foi ampliado, acredito que no ano passado, para incluir instituições de ensino em vários níveis: superior, técnico, formação profissional, capacitação e até creche. Hoje, há mais de 300 CNAEs autorizados para atuar no Setor Comercial Sul, o que amplia muito as possibilidades de uso e ocupação do espaço.

Quais serão as fases de implementação do projeto?

O projeto está dividido em quatro fases: Estudo diagnóstico, para compreender a situação atual e os desafios do setor. Instrumentos para a criação do polo, que incluem bases legais e institucionais. Proposta de revitalização urbanística, com intervenções físicas e estruturais. Plataforma digital, que reunirá todos os estudos e permitirá atualizações e acompanhamento das políticas implementadas ao longo do tempo. Essa plataforma também servirá para avaliar a eficácia das ações e orientar novas medidas dentro do ambiente do polo criativo e tecnológico.

Há algo que o senhor possa adiantar sobre o relatório de diagnóstico?

Posso, sim. O relatório é extenso, tem mais de 300 páginas, então é impossível detalhá-lo completamente aqui. Mas há alguns dados importantes. Realizamos um levantamento junto à Receita Federal para identificar os CNPJs ativos na região. Encontramos cerca de 5.500 registros, sendo 64% deles pertencentes aos setores de comércio e de serviços. A grande maioria é formada por pequenos ou microempreendimentos, o que mostra o peso e a importância dos pequenos negócios na dinâmica local.

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 15/10/2025 02:00
