Ibaneis quer trazer show gratuito da banda Foo Fighters a Brasília

A ideia é que o show aconteça em 2026. Governador está participando pessoalmente das negociações com a banda

Ibaneis trabalha para trazer show gratuito da banda Foo Fighters a Brasília - (crédito: Divulgação)
Brasília pode receber um show gratuito da banda Foo Fighters, em 2026. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participa pessoalmente das tratativas para que os brasilienses recebam o show internacional na capital do país. 

Ao Correio, o governador confirmou estar tratando do assunto pessoalmente. "Estou trabalhando para isso", disse ele ao ser indagado sobre a realização do show gratuito. 

A banda americana de rock Foo Fighters foi formada em 1994 e fundada pelo ex-baterista do Nirvana, Dave Grohl, após a dissolução da banda em virtude da morte de Kurt Cobain. A banda gravou 11 álbuns de estúdio e já veio ao Brasil seis vezes, mas ainda não esteve na capital do país.

