Crime da 113 Sul

Francisco Mairlon vai ser solto da Papuda ainda nesta terça-feira (14/10)

Após 15 anos preso, Francisco Mairlon deve deixar a Papuda ainda hoje, após decisão unânime do STJ que reconheceu falhas no processo do "Crime da 113 Sul"

A decisão que garantiu a liberdade de Francisco foi tomada por unanimidade pela Sexta Turma do STJ - (crédito: Nathália Queiroz/CB/D.A.Press)
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) informou que recebeu, nesta terça-feira (14/10), a determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para expedir o alvará de soltura de Francisco Mairlon Barros Aguiar, um dos acusados no caso conhecido como Crime da 113 Sul.

O documento já foi expedido e encaminhado ao sistema prisional. A previsão é de que ele deixe a Penitenciária da Papuda ainda nesta terça-feira (14/10).

A decisão que garantiu a liberdade de Francisco foi tomada por unanimidade pela Sexta Turma do STJ, que acolheu o recurso do Innocence Project Brasil e trancou a ação penal movida contra ele.

Francisco foi condenado há 15 anos pelo homicídio de três pessoas, mas a defesa sustentava desde o início que ele havia sido condenado apenas com base em uma confissão extrajudicial, sem provas diretas.

A advogada Dora Cavalcanti, do Innocence Project Brasil, ressalta que, após quase cinco anos trabalhando nesse caso, "a denúncia foi trancada" e Mairlon pode ir para casa. “Ele não é sequer mais réu. Hoje, ele é um homem livre”, comemorou.

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 14/10/2025 21:56 / atualizado em 14/10/2025 22:04
