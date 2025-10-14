Suspeitos de latrocínio contra agente penitenciário são presos

Após ser essfaqueado, carro colidiu contra muro e o homem morreu no local - (crédito: Reprodução/CBMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 17 suspeitos de envolvimento no latrocínio, roubo seguido de morte, do agente penitenciário Henrique André Venturini, ocorrido nesta segunda-feira (13/10), no Riacho Fundo II. A vítima, que também trabalhava como motorista de aplicativo, foi encontrada morta dentro do carro após ser atacada com golpes de arma branca.

O crime foi registrado às 23h, na QS 8, em via pública e ao lado de uma escola. As equipes do 28º Batalhão da PMDF foram acionadas para verificar a ocorrência e encontraram o agente no interior do veículo com ferimentos graves. Apesar de ter tentado dirigir por alguns metros após o ataque, ele perdeu o controle e colidiu contra um obstáculo. A morte da vítima foi constatada ainda no local.

Os militares localizaram os dois suspeitos na Quadra 804 do Recanto das Emas. O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), enquanto o maior de idade foi conduzido à 29ª Delegacia de Polícia, onde deve responder por latrocínio. A investigação seguirá com a Polícia Civil do Distrito Federal.