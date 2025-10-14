Pedestre morre atropelado na BR-060, sentido Goiânia, nesta terça (14/10)

A área foi isolada e uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o trabalho das equipes - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma pessoa morreu após ser atropelada na BR-060, sentido Goiânia, na tarde desta terça-feira (14/10). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), os socorristas encontraram a vítima caída na pista, inconsciente e com diversas escoriações.

Apesar dos esforços da equipe de resgate, o médico do Corpo de Bombeiros confirmou o óbito ainda no local do acidente. A área foi isolada e uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o trabalho das equipes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local da ocorrência.