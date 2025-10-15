Ampliado prazo de inscrição em projeto que conecta produtor rural e consumidor

Técnico da Emater-DF. Certame oferta 126 vagas e iniciais de até R$ 6 mil - (crédito: Reprodução/Instagram)

Empreendedores do campo que desenvolvem atividades de agroindústria ou turismo rural ganharam mais tempo para garantir participação no catálogo Conexões e Experiências: Turismo, Histórias e Produtos do Campo que Encantam. A Emater-DF prorrogou até o dia 24 de outubro o prazo para inscrições no chamamento público que irá selecionar propriedades rurais do Distrito Federal para compor a publicação, que será lançada nas versões digital e impressa.

O projeto visa dar visibilidade às marcas do campo, aproximar produtores e consumidores e incentivar roteiros de visitação em áreas rurais do DF. A proposta é reunir, em um único catálogo, histórias, contatos, produtos e experiências oferecidas nas propriedades selecionadas, facilitando a compra direta e o agendamento de passeios, degustações, trilhas e vivências no meio rural. A iniciativa tem o objetivo fortalecer a agricultura familiar e estimular as vendas diretas, ampliando as oportunidades de comercialização.

Para participar é necessário ser empreendedor rural atendido pela Emater-DF e produzt alimentos processados em agroindústria ou desenvolver atividades de turismo rural, desde que tenha cadastro ativo, acompanhamento técnico e esteja regularizado para comercialização, com registro da DIPOVA/Seagri-DF (Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal). Além disso é necessário possuir declaração de produtor rural.

Serviço

Inscrições para o catálogo Conexões e Experiências

Prazo: até 24/10

Formato do catálogo: digital e físico

Quem pode participar: produtores atendidos pela Emater-DF (agroindústria e turismo rural), com documentação e registro DIPOVA

E-mail para inscrição: projetoconexoes@emater.df.gov.br