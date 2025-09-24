Emater lança projeto que transforma fazendas em destinos turísticos

A agricultura familiar no Distrito Federal ganha uma vitrine. A Emater-DF acaba de lançar um chamamento público que selecionará produtores para compor o catálogo físico e digital do projeto "Conexões e experiências: turismo, histórias e produtos do campo que encantam". A proposta vai além da divulgação: pretende posicionar o campo como ativo econômico e cultural estratégico, conectando diretamente produtores e consumidores, com um olhar especial para o turismo rural.

Em um cenário em que o consumidor valoriza cada vez mais a origem dos alimentos e experiências autênticas, transformar propriedades rurais em destinos de visitação e fortalecer a identidade dos produtos locais pode ser um diferencial competitivo. Mais que vender queijo, café ou geleia, trata-se de apresentar histórias, hospitalidade e vivências que dificilmente cabem nas prateleiras de supermercados.

Só podem participar produtores acompanhados pela Emater-DF, com registros sanitários em dia e propriedades aptas a receber turistas. Os selecionados ganharão espaço no catálogo e um roadshow previsto para novembro.

As inscrições vão até 9 de outubro e devem ser feitas pelo e-mail projetoconexoes@emater.df.gov.br.

Case de sustentabilidade

A administradora do Shopping Conjunto Nacional, Ancar Ivanhoe, será um dos destaques do ESG Summit Brasília 2025, amanhã, no auditório do Unieuro (Asa Sul). O evento, que pretende apresentar cases de sucesso e a inovação em sustentabilidade, contará com a participação de Alexandre Santos, gerente de ESG da empresa. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Instituto Umanizzare, responsável por apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade social. O ESG Summit Brasília 2025 será totalmente sustentável, com certificação Carbono Zero e Lixo Zero.

R$ 5 mil

Valor que a plataforma Reclame Aqui terá que pagar de danos morais por atribuir reclamações a perfil incorreto de uma empresa. A 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que houve falha sistêmica e omissão reiterada. Nos autos, a empresa relatou ter sido alvo de diversas reclamações equivocadas, publicadas em seu perfil, mas que se referiam a outra companhia. A 23ª Vara Cível condenou a plataforma, que recorreu e perdeu em segunda instância. No acórdão publicado na semana passada, os desembargadores citaram que "a plataforma digital responde civilmente pelos danos causados se:

1) os conteúdos negativos publicados pelos usuários referem-se a empresa distinta;

2) o erro é motivado pela própria plataforma; e

3) ela omite-se em corrigi-lo após ser reiteradamente notificada sobre a falha".

Fraude fiscal

Vodca apreendida no último fim de semana (foto: Divulgação/SEC)

Os fiscais tributários da Secretaria de Economia do Distrito Federal apreenderam R$ 1,3 milhão em mercadorias que estavam em situação irregular. A ação desenvolvida no fim de semana focou em armazéns, depósitos e transportadoras. Entre os itens recolhidos, estão 89.232 latinhas de cerveja, 1.380 garrafas de vodca e 60 toneladas de fécula de mandioca.

Coffee party

O Boulevard Shopping, no fim da Asa Norte, aposta no Coffee Experience no próximo domingo. A ideia é apresentar aos brasilienses as coffee parties, festas diurnas, inspiradas no clima das baladas, que substituem o álcool por cafés especiais e playlists de alta curadoria. A partir das 9h, haverá práticas de yoga com Thais Joy, que trabalha com autoconhecimento há quase 20 anos, aula com SlimFit com foco em qualidade de vida e sessão de burndance comandada pelo coreógrafo Bruno Mendes. Para encerrar a festa matinal, o DJ Chicco Aquino vai comandar um set especial preparado especialmente para o evento. "Tenho experiências com outros eventos diurnos, mas, nesse formato, é a primeira vez. Estou animado e curioso", diz o DJ. A entrada é gratuita.

