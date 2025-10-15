Clínica de emagrecimento é fechada; mounjaro sem comprovação de origem

Área odontológica de uma clínica no Gama foi interditada pela Vigilância Sanitária nesta quarta-feira (9/9). Estabelecimento reutilizava seringas e agulhas em pacientes - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF)

Uma clínica de emagrecimento no Plano Piloto foi interditada pela Polícia Civil (PCDF), em ação conjunta com a Vigilância Sanitária do DF (VISA-DF), após uma denúncia de que o estabelecimento mantinha e aplicava em clientes medicamentos corrompidos. A ação foi conduzida pela Divisão de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM/CORF) na terça-feira (14/10).

Durante a inspeção, os agentes constataram que a clínica não tinha as licenças sanitárias obrigatórias para funcionar. No local, foram encontradas substâncias como tizarpatida, semaglutida e testosterona — usadas em tratamentos de emagrecimento e reposição hormonal — sem comprovação de origem e armazenadas de forma inadequada.

Segundo a PCDF, o responsável pela clínica não compareceu ao local durante a operação e não apresentou documentos que comprovem prescrição médica ou a regularidade dos produtos. Diante das irregularidades, a Vigilância Sanitária determinou a interdição imediata do estabelecimento e apreendeu todos os medicamentos encontrados.

Caso as ilegalidades sejam confirmadas, o proprietário poderá responder pelo crime previsto no artigo 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal, que trata da falsificação, corrupção ou adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A pena prevista é de reclusão de 10 a 15 anos, além de multa.