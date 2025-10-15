Calor está de volta no DF e as chuvas voltam somente no fim de semana

Sol volta a predominar no DF, e chuvas fracas só devem retornar no fim de semana - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Após alguns dias de alívio com o retorno das chuvas, o brasiliense pode guardar o guarda-chuva — pelo menos por enquanto. A quarta-feira (15/10) amanheceu com céu aberto e poucas nuvens na capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta semana é de chuvas fracas e isoladas, sem previsão de volumes significativos.

As temperaturas voltam a subir, com máximas de até 32 °C durante a tarde e mínimas em torno de 20 °C nas primeiras horas do dia. A umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 60%, o que exige atenção à hidratação e aos cuidados com a saúde, especialmente nas horas mais quentes.

Segundo a meteorologista Lady Custódio, a tendência é de que o tempo firme predomine até o fim da semana. “Estávamos sob alerta amarelo, mas acredito que ele será encerrado. Para hoje, a previsão é de chuvas bem isoladas e leves. Mesmo no fim de semana, quando a possibilidade de chuva aumenta, elas devem continuar fracas”, explicou.

O Inmet reforça que o período de transição entre a seca e a estação chuvosa ainda deve trazer variações bruscas no tempo, com dias ensolarados intercalados por pancadas rápidas de chuva, típicas da primavera no Distrito Federal.