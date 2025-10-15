Moradores denunciam venda de área verde para construção de posto na Asa Sul

Os moradores pedem que a Terracap reveja a decisão e busque alternativas mais sustentáveis para o uso do terreno - (crédito: Divulgação/ Terracap)

Moradores da SQS 409, na Asa Sul, estão preocupados com a venda de um terreno pela Terracap, pelo valor de R$ 6,1 milhões, para a construção do que acreditam ser um novo posto de gasolina na entrada da quadra. Segundo os residentes, o espaço é uma área verde que abriga diversas espécies nativas de animais e plantas.

A comunidade elaborou uma petição on-line para reunir assinaturas em defesa da preservação do espaço. Eles questionam a necessidade de um novo empreendimento no local, já que há um posto de combustível na mesma região. “A perda desse espaço verde não só prejudicará o meio ambiente local, mas também afetará a qualidade do ar e o bem-estar dos moradores”, afirmam os vizinhos no abaixo-assinado.

Eles mencionam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para chamar a atenção para o fato de que as áreas verdes urbanas são essenciais ao equilíbrio ambiental das cidades, ajudando a reduzir a poluição e a oferecer habitat para a fauna local.

Os moradores pedem que o governo do Distrito Federal reveja a decisão e busque alternativas mais sustentáveis para o uso do terreno.



A Terracap e o GDF não se manifestaram até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.