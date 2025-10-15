Árvore cai em estacionamento e danifica quatro carros na Asa Norte

Na tarde desta quarta-feira (15/10), uma árvore de grande porte tombou na frente da Unidade Básica de Saúde da 115 Norte, na área do estacionamento. No momento da queda, chovia e ventava na região.

Segundo testemunhas, o barulho do impacto assustou quem estava no posto de saúde. No momento, muitos acreditaram se tratar de uma batida de carro. “O estrondo foi muito alto. Quando vimos, a árvore tinha caído sobre os veículos”, contou o segurança do centro, Edson Andrade.

Quatro carros foram atingidos, e um deles teve perda total. Segundo o segurança, todos pertenciam a pacientes que estavam em atendimento no local.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) informou que nenhum pedestre ou passageiro estava próximo do lugar no momento do acidente, e não houve vítimas. A área foi isolada, e os agentes realizaram o corte dos galhos para permitir a retirada dos veículos.

A corporação recomenda que os motoristas evitem estacionar os carros próximos a árvores durante períodos de chuvas e ventos fortes.

Previsão do tempo

A partir de hoje, os brasilienses devem ter uma pausa nas chuvas, que se estenderá até o fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), a temperatura nesta quinta-feira deve variar 19°C a 29°C, com poucas nuvens e ventos fracos a moderados. A umidade deve ficar entre 75% a 35%.

Na sexta-feira (17/10), o clima deve se manter com mais nuvens, mas sem expectativa de chuva. A partir de sábado, a capital deve observar chuvas isoladas, e, no domingo, um dia de muitas nuvens, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.