GDF abrirá credenciamento de ambulantes para show do Guns N' Roses

O show da banda norte-americana está marcado para 2 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha - (crédito: Divulgação)

A Secretaria Executiva das Cidades abrirá, na próxima terça-feira (22/10), o credenciamento de ambulantes interessados em trabalhar durante o show da banda Guns N’ Roses e no Dia de Finados. O cadastro será feito presencialmente, das 9h às 17h, no térreo do edifício-sede do Instituto Brasília Ambiental (SEPN 511, Bloco C, Edifício Bittar, Asa Norte).

Os interessados devem apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência em seu nome — ou, se for o caso, uma declaração de residência.

Para o show da banda norte-americana, marcado para 2 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha, serão oferecidas 30 vagas para barracas e 20 para caixeiros. Para o Dia de Finados, estão previstas 10 vagas para barracas.

Os nomes dos habilitados serão divulgados em 23 de outubro, na aba Editais do site da Secretaria de Governo. As licenças eventuais serão entregues em 31 de outubro, no Anexo do Buriti, das 9h às 15h, quando também serão repassadas as orientações sobre a atuação nos eventos.

A secretaria reforça que não haverá entrega de autorizações fora do horário definido. O documento é pessoal, intransferível e provisório, podendo ser retirado por terceiros apenas mediante procuração. Mais informações e regras estão disponíveis nos editais oficiais.