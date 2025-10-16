BR-080: Veículo capota em Brazlândia e deixa duas pessoas feridas - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde)

Duas pessoas ficaram feridas após o capotamento de um veículo na BR-080, próximo à entrada da Vendinha, área rural de Brazlândia. O acidente ocorreu por volta das 18h20 da quarta-feira (15/10).

Ao chegarem ao local, os militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram uma Renault Oroch branca capotada.

O condutor e o passageiro já estavam fora do carro e apresentavam sinais de fraturas. Após avaliação seguindo o protocolo de trauma, as vítimas foram encaminhadas conscientes e orientadas ao hospital.

A corporação realizou a estabilização do veículo e medidas preventivas contra incêndio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.