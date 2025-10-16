Homem é flagrado comercializando aves silvestres em feira de Ceilândia

Um homem foi autuado por crime contra a fauna após ser flagrado vendendo corujas na Feira do Produtor, em Ceilândia, por volta das 17h30 desta terça-feira (15). A ação foi realizada após denúncias feitas por populares.

Durante a abordagem, os agentes do Grupo Tático Ambiental (GTA), da Polícia Militar do DF (PMDF), encontraram duas corujas-suindara dentro de uma caixa. O suspeito confessou que pretendia vendê-las e revelou possuir outras aves em casa.









As equipes se deslocaram até o local e localizaram mais três animais silvestres criados de forma irregular: um papagaio-galego, um pássaro-preto e um periquito-do-encontro-amarelo.

Leia mais: Árvore cai em estacionamento e danifica quatro carros na Asa Norte

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental e as aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama para os procedimentos e destino adequados.