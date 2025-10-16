InícioCidades DF
Crime contra a fauna

Homem é flagrado comercializando aves silvestres em feira de Ceilândia

Cinco aves foram apreendidas, incluindo corujas-suindara e um papagaio-galego, que eram mantidas irregularmente em cativeiro

Homem é flagrado vendendo aves - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi autuado por crime contra a fauna após ser flagrado vendendo corujas na Feira do Produtor, em Ceilândia, por volta das 17h30 desta terça-feira (15). A ação foi realizada após denúncias feitas por populares.

Durante a abordagem, os agentes do Grupo Tático Ambiental (GTA), da Polícia Militar do DF (PMDF), encontraram duas corujas-suindara dentro de uma caixa. O suspeito confessou que pretendia vendê-las e revelou possuir outras aves em casa. 

As equipes se deslocaram até o local e localizaram mais três animais silvestres criados de forma irregular: um papagaio-galego, um pássaro-preto e um periquito-do-encontro-amarelo.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental e as aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama para os procedimentos e destino adequados.

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 16/10/2025 00:17 / atualizado em 16/10/2025 00:36
