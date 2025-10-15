Viatura do DER-DF capota na BR-020; servidor tem ferimento leve

De acordo com o DER-DF, o veículo, no qual estavam quatro servidores, era usado para dar apoio a obras na região - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma viatura do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) capotou, na tarde desta quarta-feira (15/10), na BR-020, próximo ao Condomínio Império dos Nobres, sentido Plano Piloto. O acidente ocorreu por volta das 16h30, no KM 5 da rodovia.

De acordo com o DER-DF, o veículo, no qual estavam quatro servidores, era usado para dar apoio a obras na região. Testemunhas relataram que o capotamento ocorreu devido à combinação de pista escorregadia por óleo e chuva no momento do acidente.

Três dos ocupantes não se feriram e um teve um corte no braço, provocado por estilhaços de vidro. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e levada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS), onde recebeu atendimento e aguarda alta.

Veja o vídeo do atendimento: